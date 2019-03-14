Ростовская область к 2024 году увеличит объем экспорта АПК на 42%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют увеличить объем экспорта сельскохозяйственной продукции к 2024 году на 42,5%, достигнув показателя в $7,7 млрд, в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК", входящего в нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как сообщили в пресс-службе, сельхозпродукция из Ростовской области экспортируется в 75 стран мира, основные импортеры - Турция, Вьетнам, Египет, Индонезия, Бангладеш, Саудовская Аравия, Филиппины, Нигерия, Судан, Израиль. В 2018 году регион занял первое место в России по экспорту продукции АПК - объем составил $5,4 млрд, что, по данным Федеральной таможенной службы, составляет 132% по сравнению с 2017 годом. Экспортировано 20,6 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

"Минсельхозом России до Ростовской области доведены целевые показатели на 2019-2024 годы, которые предусматривают, что к концу 2024 года объем экспорта продукции АПК должен составить $7,7 млрд. Для продвижения и позиционирования донской продукции АПК планируется участие предприятий в демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях области на международных выставках", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в рамках нацпроекта также планируется сделать упор на экспортно-ориентированные сельскохозяйственные культуры - это масличные культуры, кукуруза и рис. В этом году их объем должен составить 1,4 млн тонн, 320 тыс. тонн и 60 тыс. тонн соответственно.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.