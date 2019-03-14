Тульская область выделит 5,5 млрд рублей на строительство комплексов по утилизации ТКО

ТУЛА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Тульской области планируют к 2020 году построить шесть комплексов по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам подписания соглашения министра природных ресурсов и экологии области Юрия Панфилова с руководителями региональных операторов по обращению с ТКО.

"Общий объем инвестиций составит порядка 5,5 млрд рублей. К 2021 году в Тульской области будут ликвидированы все несанкционированные свалки мусора, а также закрыты существующие полигоны в Алексине, Большой Туле, Новомосковке и Куркинском районе", - говорится в сообщении.

В рамках создания комплексной системы обращения с ТКО в 2019 году построят мусоросортировочные заводы в городе Ефремове и в Плавском районе, а в 2020 году введут в строй производственно-технические комплексы в Большой Туле, в Дубенском районе и мусороперегрузочные станции в Киреевском и в Щекинском районах. "В 2020 году в регионе будет создан полный цикл раздельного сбора мусора, а к 2021 году смогут сортировать весь объем отходов, производимый жителями области, и 30% перерабатывать", - сообщает пресс-служба.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".