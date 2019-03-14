Трутнев попросил Минздрав просчитать эффект от создания объектов здравоохранения в ДФО

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев попросил Минздрав РФ просчитать эффект от строительства объектов здравоохранения в каждом регионе Дальнего Востока.

"Нам нужно точно понимать - вот мы строим кардиодиспансер, у нас есть заболеваемость по сердечно-сосудистым, к сожалению, смертность есть. Я хочу знать, как это повлияет, вот мы тратим деньги, а люди что получат с точки зрения здоровья, с точки зрения продолжительности жизни? Вот это надо просчитать по каждому субъекту, чтобы мы добились прозрачного понимания, что все поставленные в [майском] указе президента показатели были реализованы", - сказал он на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке.

Во исполнение майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.