Белгородская область направит около 600 млн рублей на ремонт учреждений культуры

КУРСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Белгородской области за шесть лет направят около 600 млн рублей на реконструкцию и капитальный ремонт, оснащение музыкальными инструментами и оборудованием учреждений культуры, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Общий объем финансирования [региональных мероприятий] национального проекта "Культура" составит 587,5 млн рублей. На эти средства запланировано оснастить 63 школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества, провести реконструкцию и капитальный ремонт 27 культурно-досуговых учреждений в селах", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, во время реализации национального проекта в области запланированы выставки ведущих федеральных, региональных музеев, проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей. Уже в 2019 году будет создана региональная база данных "Волонтеры культуры" и методический центр по художественному развитию, к концу 2020 года в муниципальных районах появятся 10 передвижных автоклубов.

"За время реализации национального проекта будут оцифрованы 1,2 тыс. документов редкого фонда, в том числе книжных памятников. Также планируется создание шести виртуальных концертных залов", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.