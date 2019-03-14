Ставрополье благоустроит 65 школьных дворов в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование"

ПЯТИГОРСК, 14 марта. /ТАСС/. Программа благоустройства школьных дворов, стартовавшая на Ставрополье, позволит привести в порядок 65 школьных территорий в 2019 году, сообщили ТАСС в четверг в управлении по информационной политики аппарата правительства края.

"В рамках нового проекта в текущем году планируется благоустроить 65 школьных дворов в 33 муниципальных образованиях. На эти цели в краевом бюджете заложено порядка 200 млн рублей, программа помогает решить задачи, поставленные в нацпроекте "Образование", - рассказал ТАСС представитель управления.

В управлении пояснили, что новый инфраструктурный проект нацелен на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, он стал продолжением программ по замене кровель и оконных блоков, реализуемых по инициативе губернатора Ставропольского края за счет регионального бюджета.

Программы по замене окон и кровель также получат свое развитие в 2019 году. Замена оконных блоков в школах и детсадах проводится с 2014 года. За это время удалось заменить блоки в 1314 государственных и муниципальных образовательных учреждениях. На эти цели было направлено более 670 млн рублей бюджетных средств. "В 2019 году будут заменены более 34 тыс. кв. м оконных блоков примерно в 190 организациях с бюджетом свыше 200 млн рублей", - сообщили в управлении.

Программа по замене кровель реализуется с 2017 года. За два года было затрачено более 400 млн рублей на замену крыш в 89 организациях. В 2020 году планируется заменить кровли в 39 организациях, на что будет направлено 200 млн рублей средств краевого бюджета.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.