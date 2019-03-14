На переобучение крымчан предпенсионного возраста потратят более 40 млн рублей в 2019 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Более 40 млн рублей направят в Крыму в этом году на переобучение и получение дополнительного профессионального образования людьми предпенсионного возраста по программе "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Ежегодно в Крыму вовлекать в программы по переобучению планируется не менее 596 жителей этой возрастной категории, сообщила ТАСС в четверг министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

Президент России Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом эксперты опасались, что у людей старшего возраста возникнут проблемы с работой, так как они не будут обладать теми знаниями современных технологий, которые есть у молодых специалистов.

"Начиная с 2019 года мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию прогнозируется охватывать не менее 596 граждан предпенсионного возраста в год. На данные цели предусмотрены средства в размере 40,8 млн рублей, из них из федерального бюджета 38,8 млн рублей, а из республиканского - 2 млн рублей", - сказала Романовская.

Она уточнила, что в республике сейчас насчитывается около 127 тыс. жителей предпенсионного возраста. На переобучение с начала года уже направлено 33 человека, треть из них - через службу занятости. По словам министра, безработные люди предпенсионного возраста, которые начали переобучение по программе "Старшее поколение", будут получать ежемесячную стипендию 11280 рублей. Готовность отправить на переобучение 206 своих сотрудников предпенсионного возраста уже подтвердили 16 работодателей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.