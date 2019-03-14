ХМАО направит 15,6 млрд рублей на финансирование проекта "Чистая страна" до 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют направить около 15,6 млрд рублей до 2024 года на финансирование регионального проекта "Чистая страна" (входит в нацпроект "Экология"), следует из презентации службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды региона, которыми располагает ТАСС.

"Общий объем финансирования проекта "Чистая страна" до 2024 года - 15572,243 млн рублей", - говорится в презентации.

Уточняется, что основная доля средств будет направлена на рекультивацию земель, загрязненных при добыче нефти, и шламохранилищ, где захоронены токсичные промышленные отходы бурения нефтяных скважин.

"Мы надеемся, что сумма программы может быть еще увеличена, поскольку в ней участвуют нефтедобывающие компании, это их обязанность", - пояснил ТАСС в четверг руководитель ведомства Сергей Пикунов.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в России планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).