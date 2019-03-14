Более 1,7 млрд рублей направят в Ингушетии на нацпроект по безопасным дорогам

МАГАС, 14 марта. /ТАСС/. Более 1,7 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов направят в Ингушетии на реализацию мероприятий по программе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона по итогам встречи руководителя республики Юнус-Бека Евкурова с вице-премьером правительства РФ Максимом Акимовым.

"Финансовое обеспечение реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Республике Ингушетия в 2019-2024 годах составляет 1 млрд 765 млн 335,7 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 1 млрд 434 млн 335,7 тыс. рублей. Планируем довести в городах долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85%", - приводит слова Евкурова его пресс-служба.

По словам главы республики, долю автодорог регионального значения в рамках нацпроекта планируется довести до 75,8%, а количество опасных по ДТП участков снизить в два раза по сравнению с 2017 годом. "За период реализации нацпроекта вне агломерации планируется реконструкция и ремонт 36 км участков дорог регионального и межмуниципального значения", - добавил он.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах России. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.