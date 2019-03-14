Калмыкия получит около 7 млрд рублей из бюджета РФ на ремонт дорог до 2024 года

ТАСС, 14 марта. Калмыкия получит порядка 7 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" до 2024 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Калмыкия вошла в нацпроект "Безопасные и качественные автодороги", рассчитанный на период 2019-2024 годов. Всего за этот период на ремонт и строительство дорог городского и регионального значения из федерального бюджета будет выделено порядка 7 млрд рублей. В этом году республика получит из федерального бюджета 717 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства, основная часть средств в 2019 году (около 528 млн рублей) будет направлена на ремонт дорог республиканского значения.

Как уточнили ТАСС в правительстве, до конца 2024 года планируется отремонтировать практически 50% общей протяженности региональных дорог и более 100 км городских дорог. Там уточнили, что данный нацпроект является одним из приоритетных для региона, так как в республике более 80% дорог не соответствует нормативным требованиям.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, требуется устранить 50% мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии и снизить на 10% долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.