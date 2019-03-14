Ивановская область направит 1,2 млрд рублей на ремонт дорог по нацпроекту в 2019 году

ТАСС, 14 марта. Ивановская область направит 1,2 млрд рублей в 2019 году на ремонт дорог для реализации целей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2019 году объем дорожного фонда Ивановской области составит 4,5 млрд рублей [в 2018 году - 3,1 млрд рублей], в том числе 1,2 млрд рублей - средства федерального бюджета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За счет федеральных средств запланирован ремонт четырех важнейших региональных трасс протяженностью 76,5 км: Кинешма - Пурех, Тейково - Гаврилов Посад, Ростов - Иваново - Нижний Новгород, Иваново - Ярославль", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в общей сложности в текущем году предстоит отремонтировать более 200 км дорог, это в два раза больше, чем годом ранее. Более 500 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в муниципалитеты региона. За счет этих средств планируется привести в нормативное состояние 113 участков местных дорог. "В настоящий момент общая протяженность дорог Ивановской области составляет 11,2 тыс. км, из них около 53% требуют ремонта", - уточнили ТАСС в ведомстве.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 50,9% с 43,1% в 2017 году, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое (до 85%) увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.