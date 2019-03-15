Более 130 педагогов программ непрерывного образования подготовят в Якутии

ЯКУТСК, 15 марта. /ТАСС/. Более 130 педагогов для обучения населения по программам непрерывного образования планируют подготовить в Якутии к 2021 году в рамках реализации национального проекта "Образование", сообщили ТАСС в пятницу в Минобрнауки республики.

Ранее сообщалось, что нацпроект позволит обучить около 300 тыс. жителей Якутии (треть населения региона) по программам переподготовки. Они освоят новые профессии и профессии для повышения мобильности на рынке труда. Программа предусматривает также обучение лиц предпенсионного возраста.

"В рамках реализации регионального проекта "Новые возможности для каждого" (является частью нацпроекта "Образование" - прим. ТАСС) к 2021 году планируем подготовить 132 научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования", - рассказали в министерстве.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.