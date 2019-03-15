На цифровизацию экономики Чукотки в 2019 году направят более 140 млн рублей

ТАСС, 15 марта. Власти Чукотки направят в 2019 году на цифровое развитие экономики округа свыше 140 млн рублей в рамках национальной программы "Цифровая экономика", сообщается в пятницу на официальном портале правительства Чукотского автономного округа.

"Правительством округа разработана региональная программа цифрового развития экономики Чукотского автономного округа, в которую вошли проекты по информационной инфраструктуре, информационной безопасности и цифровому государственному управлению. Финансирование программы на 2019 год запланировано в размере 140,9 млн рублей за счет бюджета округа", - сообщается на официальном портале округа.

В окружном правительстве отмечают, что реализация мероприятий программы позволит довести к концу 2019 года с 70% до 100% долю социально-значимых объектов, подключенных к широкополосному интернету. Количество населенных пунктов, обеспеченных доступом к интернету с использованием точек доступа, увеличится с 32 до 40. Доля государственных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде без необходимости личного посещения, должна возрасти с 5% до 10%.

Также на 2019 году запланировано начало реализации проекта волоконно-оптической системы передачи (ВОЛС) на Чукотке. Он оценивается почти в 13,6 млрд рублей и предусматривает прокладку двух линий связи: подводную - из Петропавловска-Камчатского до Анадыря и сухопутную - Омсукчан - Песчанка - Билибино - Певек. Общая протяженность первой линии составит 2260 км, наземной ВОЛС - 1400 км. Они будут обладать пропускной способностью 100 и 80 Гбит/с соответственно. Проект обеспечит жителей Чукотки качественным высокоскоростным интернетом.