Более 100 млн рублей потратит Хабаровский край в 2019 году на строительство домов культуры

ТАСС, 15 марта. Хабаровский край в 2019 году направит 105,7 млн рублей из федерального, областного и муниципальных бюджетов на строительство и реконструкцию культурных центров в регионе в рамках нацпроекта "Культура". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Административно-культурный центр будет построен в поселке Сита, на него уйдет 19,3 млн рублей. Также в этом году будет произведена реконструкция культурно-досугового центра в селе Ильинка, стоимость объекта составит 86,4 млн рублей", - рассказали в пресс-службе.

В частности, на строительство дома культуры в поселке Сита из федеральной казны выделено 14,3 млн рублей, еще 5 млн рублей предусмотрены из краевого и муниципальных бюджетов. На второй объект пойдет 65,3 млн федеральных средств, 12,5 - краевых и 8,6 - муниципальных.

Благодаря строительству объектов у жителей населенных пунктов появится возможность посещать библиотеку, спортивный зал, хореографический, музыкальный и тренажерный классы, художественную студию. Увеличится количество посадочных мест в зрительных залах.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий на строительство домов культуры в 11 субъектах РФ. 16 новых домов культуры будут построены в республиках Адыгея, Алтай, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чувашской республиках, Хабаровском крае, Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курганской, Новгородской областях. Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 282,9 млн рублей.

Нацпроект "Культура" на 2019-2024 годы разработан в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина. На реализацию проекта планируется направить 107 млрд рублей.