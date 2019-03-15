Реестры нуждающихся в долговременном уходе появятся во всех регионах России

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Реестры граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе, будут созданы во всех регионах России в 2022 году в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда.

Мероприятия по созданию системы долговременного ухода предусмотрены в рамках федерального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в рамках нацпроекта "Демография".

"При реализации пилотного проекта в субъектах Российской Федерации создаются реестры граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Создание указанных реестров во всех субъектах Российской Федерации предполагается к окончанию пилотного проекта, так как к 2022 году систему долговременного ухода предполагается внедрить на территории всех субъектов Российской Федерации", - рассказали в министерстве.

В Минтруде отметили, что реестры создаются с целью современного оказания необходимой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в долговременном уходе, а также с целью передачи информации о состоянии конкретных лиц между медицинскими организациями и учреждениями соцобслуживания.

В 2019 году реализация пилотного проекта осуществляется в 12 регионах: Мордовии, Татарстане, Камчатском и Ставропольском краях, Волгоградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Новгородской, Рязанской и Тульской областях, а также в Москве. В 2020-2021 годах предусматривается включение в пилотный проект 18 и 24 регионов России соответственно.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному образованию лиц предпенсионного возраста.