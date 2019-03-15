В Минпросвещения считают, что ликвидация второй смены в школах потребует времени

ХЕЛЬСИНКИ, 15 марта. /ТАСС/. Решение вопроса с обучением во вторую смену в российских школах потребует значительно больше времени, чем отказ от третьей смены, и во многом зависит от демографической динамики в регионах. Об этом сообщил в пятницу ТАСС замминистра просвещения РФ Павел Зенькович, прибывший в Хельсинки для участия в Международном саммите учительской профессии.

Сейчас в России во вторую смену учатся порядка 2,21 млн школьников. Проблема третьей смены актуальна для таких регионов, как: Бурятия - девять школ, 1239 учеников, Дагестан - 26 школ, 3389 учеников, Чечня - 43 школы, 4008 учеников.

"По поводу отмены второй смены - надо смотреть, это более долгосрочный вопрос. Здесь нужно обращать внимание на демографические тенденции в ряде субъектов, потому что в некоторых из них население растет не очень быстро, в каких-то, напротив, быстро, это, в первую очередь, регионы Северного Кавказа. Нужно учитывать здесь не только наши усилия по строительству новых школ, но и наложить их на демографическую динамику <...> Это та задача, над которой мы работаем", - сказал Зенькович.

По словам замминистра, главной целью все же остается уход от сменного обучения. "Школа в нашем понимании должна работать в одну смену с тем, чтобы освобождать время во второй половине дня для дополнительного образования, потому что максимальный охват допобразованием детей - это тоже одна из наших задач", - пояснил он.

При этом Зенькович отметил, что в приоритете пока отмена третьей смены, для чего есть и конкретные сроки. Он уточнил, что в ближайшие годы планируется строительство не менее 475 новых школ, создание более 300 тыс. новых мест в школах. "Прежде всего мы говорим о тех регионах, где у нас еще есть третья смена, мы к 2021 году ее должны исключить, на эти цели у нас направляется 28 млрд рублей по нацпроекту ["Образование"]. Следующий этап - это, конечно, дальнейшее развитие школьной инфраструктуры для того, чтобы в будущем уйти и от второй смены", - сказал он.