На нацпроект "Здравоохранение" в Нижегородской области до 2021 года направят более 6 млрд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Финансирование нацпроекта "Здравоохранение" в Нижегородской области до 2021 года превысит 6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"В национальный проект "Здравоохранение" входит восемь федеральных проектов. На реализацию региональных составляющих нацпроекта в Нижегородской области в 2019-2021 годах из федерального и областного бюджета область получит 6,8 млрд рублей", - сказал он.

В 2019 году на реализацию проекта направят 2,1 млрд рублей, в 2020 году - 3,2 млрд рублей, в 2021 год - 1,5 млрд рублей.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.