В Нижегородской области создадут онкоцентр за 10 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 марта. /ТАСС/. Власти Нижегородской области намерены в рамках национального проекта "Здравоохранение" создать в регионе онкологический кластер. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

"Кластер подразумевает строительство взрослого областного онкологического центра на 420 коек и центра детской онкологии и онкогематологии на 80 коек. Кластер будет строиться с учетом развития близлежащих населенных пунктов ("Смарт-сити" и "Окский берег") и подразумевает в будущем строительство больницы, поликлиники и гостиницы. Также площади кластера станут основной клинической базой для Приволжского исследовательского медицинского университета. Планируемый объем финансирования строительства на 2018-2024 годы составит около 10 млрд рублей", - сказал он.

В 2019 году на проектирование объекта из областного бюджета выделено 223 млн рублей. Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика на разработку проектно-сметной документации, предоставлен земельный участок под строительство площадью 8,7 га.

В онкокластере планируется диагностика с помощью позитронно-эмиссионного компьютерного томографа (ПЭТ/КТ). На данный момент исследование на подобном томографе жители области проходят за счет средств ОМС в Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве. Потребность жителей региона в таких исследованиях составляет порядка 5 тыс. случае в год. Примерная потребность жителей семи соседних регионов составляет до 21 тыс. исследований в год.

В рамках проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями также планируется закупить более 400 единиц современного оборудования для медицинских организаций, оказывающих помощь онкологическим больным. Будут закуплены ускорительные комплексы, аппараты искусственной вентиляции легких, операционные столы, эндовидеоскопические комплексы, рентгенаппараты, ангиогеограф, МРТ и др. Также запланировано создание 12 центров амбулаторной онкологической помощи и оснащение их оборудованием в городах Арзамас, Балахна, Бор, Выкса, Городец, Кстово, Лысково, Павлово, Починки, Семенов, Сергач и Шахунья.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

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