Передвижные культурные центры поступят в 2019 году в отдаленные районы Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Камчатки приобретут в 2019 году два передвижных культурных центра для отдаленных районов полуострова в рамках национального проекта "Культура", сообщила ТАСС в понедельник министр культуры региона Светлана Айгистова.

"В соответствии с заключенными с Минкультуры РФ соглашениями в рамках национального проекта "Культура", на 2019 год запланировано приобретение двух передвижных многофункциональных культурных центров для Усть-Камчатского и Усть-Большерецкого районов. На их приобретение из федерального бюджета будет выделено 14,1 млн рублей", - сказала она.

Айгистова пояснила, что автоклубы оснащены большими выдвижными экранами и сценами, необходимой звуковой и цифровой аппаратурой. "Оба культурных центра смонтированы на базе высокопроходимой техники, что очень важно для отдаленных районов Камчатки. Такая техника поступит в край впервые", - отметила министр культуры края.

В целом, по словам Айгистовой, в 2019-2024 годах на мероприятия в рамках национального проекта "Культура" Камчатскому краю из федерального бюджета выделяется 46,6 млн рублей.

Нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о стратегических задачах развития страны на период до 2024 года. Он включает в себя федеральные проекты "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".