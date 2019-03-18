Омская область направит 25 млн рублей на организацию мониторинга полей и лесов

ОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Омская область, один из ведущих аграрных регионов России, в 2019 году выделит 25 млн рублей на создание системы цифрового мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и лесных угодий, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Александр Бурков. Мониторинг, создаваемый в рамках национального проекта "Цифровая экономика", позволит отслеживать состояние посевов, эффективность использования государственных субсидий и бороться с незаконными рубками леса.

О проблеме "черных" лесорубов в Тарском районе Омской области президенту РФ Владимиру Путину на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в марте 2018 года рассказала местный журналист. По итогам форума он поручил Генпрокуратуре проверить выявленные факты незаконной рубки леса.

"Мы заложили на цифровизацию почв 25 млн рублей. Мы должны понимать, где какие посевы, какие культуры, мы сможем отслеживать эффективность использования бюджетных вложений (несвязанной поддержки аграриям - прим. ТАСС), <...> в дальнейшем мы увяжем и контроль за лесными ресурсами, чтобы контролировать онлайн, что где происходит и что рубят", - сказал Бурков.

По его словам, в настоящий момент разрабатывается программное обеспечение, которое на основании снимков из космоса позволит провести полную цифровизацию мониторинга лесов и сельхозугодий. "Мы рассчитываем, что программа будет закончена в течение года, может чуть больше", - отметил глава региона.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения областного Минсельхоза Владислав Подкорытов, система будет отслеживать использование и состояние земель, плодородие почв и структуру севооборота и проведение сезонных полевых работ. "Целевые ориентиры - это снижение затрат на производство в сфере АПК, автоматизация принятия решений, рост инвестиций и потребности высококвалифицированных кадров, усиление импортозамещения и развитие экспорта", - сказал Подкорытов.

Он добавил, что реализация программы позволит провести масштабную трансформацию аграрного сектора Омской области в целом и ввести электронный документооборот в сфере АПК.

О нацпроекте "Цифровая экономика"

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.