Томская область получит на развитие промышленного экспорта 13,6 млрд рублей до 2024 года

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Томская область планирует в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" увеличить объемы несырьевого неэнергетического промышленного экспорта к 2024 году до $288 млн со $186 млн в 2018 году, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Одна из задач нацпроекта - увеличение объема несырьевого неэнергетического промышленного экспорта Томской области к 2024 году с $186 млн [2018 год] до $288 млн: в лесопромышленном комплексе до $200 млн и в обрабатывающем производстве до $88 млн", - сказали в пресс-службе.

Регион планирует по нацпроекту получить из госказны 13,6 млрд рублей в течение шести лет. Средства пойдут на мероприятия по лесоустройству и развитию водных путей и подготовку инфраструктуры: строительство моста через реку Яя на автомобильной дороге Больше-Дорохово - Тегульдет, реконструкцию и ремонт дорог Камаевка - Асино - Первомайское и Красный Яр - Петропаловка и Больше-Дорохово - Тегульдет.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.