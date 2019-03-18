Нижневартовск направит более 500 млн рублей на ремонт дорог в 2019 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) направят в 2019 году более 500 млн рублей на ремонт дорог в ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в понедельник ТАСС в управлении по взаимодействию со СМИ местной администрации.

"В этом году на ремонт дорог города будет выделено больше 500 млн рублей, это средства федерального, регионального и городского бюджетов. Они позволят отремонтировать 14 участков [дорог], которые были определены совместно с жителями", - рассказали ТАСС.

Всего с 2019 года по 2022 год в рамках нацпроекта на ремонт дорог в Нижневартовске планируется направить более 2,3 млрд рублей, что позволит ликвидировать все очаги аварийности и привести улично-дорожную сеть к национальным стандартам.

По информации властей Нижневартовска, в планах города на 2019 год сократить количество городских магистралей, работающих в режиме перегрузок, отремонтировать 19 км дорожного полотна, обустроить дополнительные полосы и построить две кольцевые развязки.

Нижневартовск - один из 23 городов России с численностью населения свыше 200 тысяч человек, который попал в национальный проект.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%.