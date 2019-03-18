Более 21 млрд рублей направят на ремонт дорог в Новгородской области в рамках нацпроекта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 марта. /ТАСС/. Новгородская область планирует направить более 21 млрд рублей на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до конца 2024 года, сообщается на сайте областного правительства.

"За шесть лет в регионе отремонтируют более 2200 км дорог. Финансирование нацпроекта ["Безопасные и качественные автомобильные дороги"] из федерального и областного бюджетов превысит 21 млрд рублей", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 2019 году в регионе будет отремонтировано более 250 км дорог региональной сети и новгородской агломерации. Всего в рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние более 2,2 тыс. км дорог. В частности, будет отремонтировано более 1,8 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения и более 400 км дорог, входящих в состав новгородской агломерации (Великий Новгород и Новгородский район).

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.