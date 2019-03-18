Число иностранцев, получивших лечение в Югре, планируется увеличить в четыре раза

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" планируют к 2024 году увеличить число иностранцев, получивших медицинские услуги в регионе, не менее чем в четыре раза. Об этом сообщается на сайте регионального парламента в понедельник.

"Проект "Медицинский туризм" (реализуется в рамках нацпроекта в ХМАО - прим. ТАСС) направлен на увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза к 2024 году по сравнению с 2017 годом. Здесь главный показатель - количество пролеченных иностранных граждан в лечебных учреждениях автономного округа", - говорится в сообщении.

По словам депутата думы Югры Ирины Урванцевой, которые приводятся в сообщении, планируется, что к 2024 году в Югре пройдут лечение около 2 тыс. иностранцев.

"Распределение географии пациентов очень широко - от государств бывшего Советского Союза до стран дальнего зарубежья. Наши методики и достижения интересны ЮАР, Корее, Индии", - отметила она.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 гг. более 1,7 трлн рублей.