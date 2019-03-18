Томская область внедрит в 12 школах единую цифровую образовательную среду в 2019 году

ТОМСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Томской области рассчитывают в рамках нацпроекта "Образование" внедрить в 12 школах и двух техникумах региона цифровые технологии, которые позволят упростить подготовку учителей к урокам, объединить учреждения в единую информационную сеть и обезопасить ее от взлома и вредоносных программ. Об этом сообщила ТАСС в понедельник вице-губернатор Людмила Огородова.

"Подготовлена дорожная карта, которая предусматривает в 2019 году внедрение в 12 школах и 2 техникумах Томской области единой цифровой образовательной среды, объединяющей в единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы управления образованием", - отметила замгубернатора.

По ее словам, создание единой цифровой среды предполагает внедрение электронных образовательных ресурсов, таких как "конструкторы уроков", которые упростят подготовку учителей к занятиям. Также будут созданы личные профили учащихся и педагогов, объединенные в единую информационную сеть, которую предполагается сделать устойчивой к взлому и воздействию вредоносных программ.

В случае успешного внедрения в 2020-2021 гг. эта модель будет распространена на территории всей Томской области.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.