Около 30 млрд рублей планируют направить в Астраханской области на нацпроекты за 3 года

АСТРАХАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Власти Астраханской области рассчитывают в течение трех направить на реализацию национальных проектов в регионе около 30 млрд рублей с учетом внебюджетных средств. Об этом в понедельник сообщил и. о. министра финансов региона Виталий Шведов в ходе коллегии профильного министерства.

"За трехлетку - 2019-2021 годы, это уже принято в действующем бюджете, объем бюджетных средств, которые будут направлены на реализацию нацпроектов в регионе, составит более 20 млрд рублей, а с учетом внебюджетки - около 30 млрд рублей. Причем, мы четко понимаем, какие объекты будут строиться, есть уже подтверждения федерального бюджета, план действий выстроен", - сказал Шведов.

Он пояснил журналистам, что средства, в основном, будут направлены на строительство и ремонт дорог, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, детских садов, школ, домов культуры, современных кинотеатров. В частности, в 2019 году на дороги будет выделено более 800 млн рублей, на дома культуры - 104,7 млн, на строительство яслей и школ - почти 618 млн рублей, еще 154,6 млн будут вложены в возведение психоневрологического интерната.

Ранее сообщалось, что Астраханская область направила свои предложения для участия во всех национальных проектах. Сейчас одобрено участие региона в девяти из 12 нацпроектов.

Во исполнение майского указа президента правительство России сформировало национальные проекты по 12 направлениям стратегического развития: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.