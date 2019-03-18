Власти Петербурга намерены ликвидировать все несанкционированные свалки к 2024 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга в рамках реализации нацпроекта "Экология" планирует ликвидировать все несанкционированные свалки, расположенные в черте города к 2024 году. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заместитель председателя городского комитета по природопользованию Иван Серебрицкий.

"К 2024 году мы обязаны ликвидировать все несанкционированные свалки на территории Санкт-Петербурга", - сказал он.

Серебрицкий также отметил тенденцию к снижению числа несанкционированных мест размещения отходов в городе. В 2018 году в Петербурге было выявлено 515 несанкционированных свалок на площади 55,6 га, из них ликвидированы 473 свалки с совокупной площадью 46,3 га, рассказали журналистам ранее в городском комитете по благоустройству. В сравнении с 2017 годом число несанкционированных скоплений отходов снизилось более, чем в два раза.

Ежегодная общая сумма штрафов, выписываемых городским комитетом по природопользованию за несанкционированную организацию свалок, составляет около 20 млн рублей.

Долю обезвреженных, утилизированных, обработанных твердых коммунальных отходов в общем объеме образующихся отходов Санкт-Петербурга планируется увеличить с 20% в 2019 году до 48,7% к 2024 году в рамках регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" в рамках нацпроекта "Экология", отмечают в городском комитете по благоустройству.

Ежегодно на территории Петербурга образуется около 1,7 млн тонн отходов, из которых 66% размещается на полигонах Ленинградской области. Для выполнения задач проекта городские власти разрабатывают обновленную территориальную схему обращения с мусором, где будут обозначены совокупный объем образуемого мусора, его виды и классы опасности, все источники образования твердых коммунальных отходов. На основе собранных данных планируется разработать оптимальную схему маршрутов движения отходов от момента их образования до места переработки или захоронения.

О нацпроекте

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".