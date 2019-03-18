Совфед и Госдума создадут группы для контроля за реализацией нацпроектов в регионах

ОРЕЛ, 18 марта. /ТАСС/. Совет Федерации совместно с Государственной думой создадут рабочие группы, которые будут контролировать выполнение в регионах России каждого из 12 национальных проектов. Об этом в понедельник журналистам сообщил председатель временной комиссии Совфеда по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации Андрей Кутепов во время рабочей поездки в Орловскую область.

"За каждым [национальным проектом] будут закреплены представитель администрации, представитель законодательного органа региона. Мы, соответственно, создаем в Совете Федерации группу по каждому национальному проекту совместно с депутатами Государственной думы. И так будет с каждым регионом", - сказал он.

Кутепов подчеркнул, что Совет Федерации окажет максимальное содействие регионам для достижения целевых показателей национальных проектов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года.