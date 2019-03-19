Почти 400 педагогов и воспитателей потребуется в Улан-Удэ в 2019 году в новых детсадах

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Потребность в воспитателях и детских педагогах в Улан-Удэ в связи со строительством детских садов, в том числе по нацпрограмме "Демография" составляет около 380 человек. Об этом сообщили журналистам во вторник в городской администрации.

Ранее сообщалось, что в столице Бурятии, где ощущается нехватка дошкольных образовательных учреждений, в очереди в детсады стоят порядка 12 тыс. детей. В рамках национального проекта к 2021 году в городе для дошкольников создадут 3 тыс. новых мест, еще 1,9 тыс. мест появятся за счет 2,3 млрд рублей, выделенных Бурятии по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, и 1,1 тыс. мест для дошкольников создадут за счет 755 млн рублей иных межбюджетных трансфертов.

"В 2019 году в Улан-Удэ будут построены и выкуплены 12 детских садов, в которые потребуется 381 педагог и воспитатель. Для комплектования педагогическими кадрами новых дошкольных учреждений, решения кадровой проблемы разработана дорожная карта. По ней на курсы профподготовки воспитателей будут направлены 197 человек, 24 человека пройдут обучение по специальностям логопед, психолог, музыкальный руководитель, учитель английского языка и учитель бурятского языка, а также инструктор по физической культуре", - сообщили в мэрии.

На курсах повышения квалификации также планируется подготовить 180 младших воспитателей. "Кроме того, для подбора специалистов будут проводиться ярмарки вакансий. В прошедшей ярмарке 15 марта приняли участие 85 желающих работать в дошкольных организациях", - отметили в администрации Улан-Удэ.

По состоянию на 1 января 2019 года, в очереди в детские сады в Бурятии стоят порядка 12 тыс. детей, из них в возрасте от трех до семи лет чуть больше 6 тыс. Большая часть новых дошкольных учреждений появится в Улан-Удэ. Очередь из дошкольников в столице Бурятии ежегодно прирастает почти на 1 тыс. детей за счет повышения рождаемости и миграции сельского населения в столицу республики и пригороды. До 2021 года Бурятия потратит на создание мест в учреждениях дошкольного образования 6,4 млрд рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.