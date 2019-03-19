Стационарные и мобильные кванториумы откроются в Бурятии в рамках нацпроекта "Образование"

УЛАН-УДЭ, 19 марта. /ТАСС/. Стационарные и мобильные детские технопарки-кванториумы откроются в Бурятии до 2024 года в рамках реализации федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщили ТАСС во вторник в правительстве республики.

"Основной задачей проекта является увеличение охвата дополнительным образованием детей до 80% к 2024 году, в том числе по техническим направлениям - до 25%. В Бурятии в рамках проекта запланировано создание пяти стационарных детских технопарков "Кванториумов", а также восьми мобильных, которые будут работать в разных районах республики", - сказали в правительстве.

Кроме того, на базе лицея-интерната №61 в Улан-Удэ будет создан региональный центр выявления и поддержки одаренных детей. "Федеральный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности. Цель будет достигнута за счет развития системы дополнительного образования детей", - пояснили в правительстве Бурятии.

По данным республиканского министерства образования и науки, в Бурятии в настоящее время работают более 150 учреждений дополнительного образования, охват детей в возрасте от пяти до 17 лет составляет около 70%. В декабре 2018 года в столице республики - городе Улан-Удэ был открыт самый большой за Уралом детский технопарк "Кванториум", рассчитанный на 800 воспитанников. Сейчас в нем есть шесть квантов (направлений): робо-, аэро-, виртуальная и дополненная реальность, IT-, авто- и хайтек-квантум, по этим направлениям занимаются порядка 400 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Партнером в развитии аэро-квантума является Улан-Удэнский авиационный завод.

"Кванториум" предполагает создание среды для ускоренного развития детей от пяти до 18 лет в научно-технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.