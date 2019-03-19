Трутнев: для роста экспорта на Дальнем Востоке нужно улучшать пограничную инфраструктуру

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Отмена торговых барьеров и улучшение приграничной инфраструктуры должны помощь Дальнему Востоку нарастить экспорт продукции, в том числе сельского хозяйства. Об этом во вторник заявил журналистам после совещания по вопросам развития сельского хозяйства вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"). Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

"Мы должны снимать торговые барьеры, мы должны улучшать работу пограничной инфраструктуры, с этим не все у нас в порядке. Ну и мы очень надеемся на помощь министерства сельского хозяйства, потому что у них есть целый ряд специализированных инструментов по поддержке агропромышленного комплекса", - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях региона по увеличению экспорта продовольствия.

Он отметил, что рядом с Дальним Востоком действует огромный рынок сельскохозяйственной продукции, так как население стран Азиатско-Тихоокеанского региона составляет 4,5 млрд человек.

Во Владивостоке во вторник проходит совещание по вопросу "О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО". 19 марта также пройдет заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. В мероприятиях также принимают участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, представители федеральных органов власти, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, представители рыболовецких компаний, некоммерческий организаций.