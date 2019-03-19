Приморью нужно вводить по 30 тыс. га земли в год, чтобы нарастить экспорт продовольствия

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Аграрии Приморского края должны вводить в сельскохозяйственный оборот 30 тыс. га земли ежегодно, чтобы выполнить задачи по экспорту продовольствия, поставленные в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил журналистам во вторник губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"В рамках исполнения указа президента по обеспечению продовольственной безопасности, увеличению экспорта <…> мы должны прирастать до 30 тыс. га земель ежегодно, что даст нам возможности выйти на увеличение в два раза объемов экспорта, прирастить до 200 тыс. га новых земель", - сказал он.

Губернатор отметил, что для Приморья важна поддержка Министерства сельского хозяйства РФ и понимание того, что будут сохранены существующие меры поддержки, в том числе субсидии на культурно-технические мероприятия, удобрения, на предоставление сельхозтехники в лизинг. Все это, по мнению Кожемяко, даст Приморью возможность выйти на плановые показатели.

В 2018 году экспорт Приморского края составил 40% от общего объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) из ДФО или $1,514 млрд. В числе основных экспортных продуктов можно выделить мороженую рыбу, ракообразных, рыбное филе и соевые бобы. Основными странами-импортерами российской продукции АПК из Приморского края по итогам 2018 года являются: Китай (52,5% или 794,7 млн долл.), Республика Корея (37% или 560 млн долл.) и Япония (6,8% или 103,4 млн долл.).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта"). Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долл.