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Заповедник в Коми сформирует территорию, на которой будет возможно развитие экотуризма

В настоящее время в заповеднике есть несколько туристических маршрутов

СЫКТЫВКАР, 19 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Печоро-Илычский природный биосферный заповедник (Республика Коми), на территории которого расположено плато Маньпупунёр, одно из семи чудес России, намерен создать в 2019 году буферную зону в 500 тыс. га, в которой можно будет активнее развивать экологический туризм. Об этом сообщил ТАСС директор заповедника Леонид Симакин.

В настоящее время в заповеднике есть несколько туристических маршрутов.

"Главная задача заповедника - охрана природы, поэтому возможности для развития экологического туризма весьма ограничены. Создание буферной зоны вокруг территории заповедника позволит нам активнее развивать экотуризм. Работу по формированию буферной зоны мы планируем провести в 2019 году", - сказал он.

По словам Симакина, документы по формированию данной территории вокруг заповедника, на которой будет действовать более мягкий режим (откроют доступ для туристов и местных жителей, разрешат рыбалку, охоту, строительство туристических объектов) подготовлены и согласованы. "У нас есть соглашение с администрацией Троицко-Печорского района по развитию экологического туризма в буферной зоне. Есть план управления этой территорией, который согласован с властями республики", - отметил директор.

Площадь создаваемой буферной зоны в 500 тыс. га почти сопоставима с площадью самого заповедника (720 тыс. га). Как только буферная зона будет оформлена должным образом, заповедник намерен открыть новые туристические маршруты.

"Мы сможем получать федеральные средства на развитие этой территории и планируем заниматься развитием экологического туризма с привлечением местного населения. Будут новые туристические маршруты по живописным местам. В будущем планируется строительство новых туристических объектов", - отметил Симакин.

Действующие маршруты в заповеднике будут сохранены, их всего шесть. По заповеднику проходит основной маршрут к плато Маньпупунёр. Зимой до него добираются на снегоходах или на лыжах, летом - пешком. Есть маршрут по реке Печоре, который затем соединяется с основным до Маньпупунёр. Имеются также четыре специализированных маршрута, которые представляют интерес для специалистов лесного хозяйства и научных сотрудников, ежегодно их посещают по две-три группы, добавил директор. По его данным, турпоток в 2018 году вырос в 1,2 раза - до 4,5 тыс. человек.

Сохранение биоразнообразия и развитие туризма

Нацпроектом "Экология" предусмотрено увеличение количества особо охраняемых природных территорий федерального значения не менее чем на 24, или на 5 млн га, до 2024 года, а также утверждение границ действующих заповедных территорий и разрешение разногласий с учетом мнения местного населения. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В него включены 11 подразделов, в том числе "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма".

Печоро-Илычский заповедник создан в 1930 году, это один из крупнейших по площади заповедников Европы. В 1995 году совместно расположенным рядом национальным парком "Югыд ва" был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и именуется "Девственные леса Коми".

Научные наблюдения ведутся в заповеднике постоянно с 1930 года: ученые следят за погодой, сроками начала цветения и жизненных фаз растений и животных (прилетом и отлетом птиц, сроками начала и окончания размножения). С 1950-х годов ежегодно публикуется летопись природы - основной научный документ, в котором фиксируются все происходящие на территории изменения.

Самые известные места заповедника - это первая в мире лосеферма, действующая с 1949 года, а также уникальный геологический объект, плато Маньпупунёр (в переводе с языка манси - "малая гора идолов", также называется Столбы выветривания), одно из семи чудес России. Ранее геологи провели подробные исследования столбов и установили, что около 200 млн лет назад на этом месте были высокие горы, до наших дней сохранились лишь семь останцев высотой от 30 до 42 метров.

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