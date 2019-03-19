Около 30 котельных закроют до 2024 года в Красноярске в рамках проекта "Чистый воздух"

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует до 2024 года подключить к своим ТЭЦ потребителей 28 малых угольных котельных, сообщил во вторник журналистам директор красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

"Планируется заместить 35 неэффективных котельных до 2024 года, семь мы уже закрыли в прошлом году, осталось заместить 28", - сказал Шлегель, добавив что котельные расположены в левобережной части города. Также, по его словам, в 2018 году была закрыта одна мазутная котельная. Потребителей 28 котельных планируется подключить к мощностям Красноярской ТЭЦ-2 (входит в структуру СГК).

Закрытие 35 котельных в регионе проводится в рамках проекта "Чистый воздух" (входит в состав нацпроекта "Экология") и комплексного плана по улучшению экологической обстановки в регионе. Это позволит снизить выбросы на 24 тыс. т в год при общем количестве городских выбросов в 190 тыс. т.

СГК - один из крупнейших энергохолдингов России, работает на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва. В группу входят 17 теплогенерирующих станций, в том числе, 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 12 ТЭЦ, а также тепловые сети общей протяженностью почти 5,7 тыс. км, ремонтные и сервисные компании.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - свыше 3,2 трлн рублей).