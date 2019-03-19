Регионы получат около 2 млрд рублей на адресную поддержку для повышения производительности

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Регионы в 2019 году могут получить 1,965 млрд руб. на реализацию мероприятий федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", входящего в состав национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Это следует из проекта постановления правительства, размещенного на официальном портале нормативных и правовых актов.

Согласно документу, разработанному Минэкономразвития, средства будут распределены между 36 регионами-участниками нацпроекта. Субъекты РФ смогут потратить средства на создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда (РЦК), самостоятельную работу на предприятиях (привлечение консультантов), создание и обеспечение деятельности "фабрик процессов" (не более одной в субъекте).

Наибольший объем средств предлагается распределить в Татарстан и Пермский край - по 129,9 млн рублей. Меньше всего средств получат Бурятия, Крым, Новгородская область и Ямало-Ненецкий автономный округ - по 21,9 млн рублей. Распределение средств основано на количестве предприятий-участников проекта в каждом субъекте и планах по созданию фабрик процессов.

Регионы будут должны ежемесячно предоставлять отчетность о расходах и достижении результатов использования межбюджетных трансфертов. Контроль за соблюдением субъектами РФ условий и порядка предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется Минэкономразвития и органами государственного финансового контроля.