Строительство мусоросортировочного завода под Нижним Тагилом начнется в конце 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Приступить к строительству мусоросортировочного комплекса в окрестностях Нижнего Тагила в Свердловской области планируется в конце 2019 года, сообщил во вторник департамент информации губернатора региона.

"На месте, где через два года должен появиться комплекс по обращению с ТКО, начались инженерно-геологические изыскания. Сама застройка стартует в конце 2019 года после согласования проектной документации и прохождения государственной экспертизы", - говорится в сообщении.

Предполагается, что комплекс в Нижнем Тагиле будет состоять из двух основных объектов - завода по сортировке твердых коммунальных отходов и полигона мощностью не менее 185 тыс. тонн отходов в год.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу.

В рамках нацпроекта "Экология" в стране к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке отходов общей мощностью 37,1 млн тонн. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.