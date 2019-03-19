Реабилитационный центр для инвалидов планируют построить в Ингушетии

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии планируют включить в нацпроект "Демография" строительство нового республиканского реабилитационного центра для инвалидов на 250 мест, сообщил во вторник глава региона Юнус-Бек Евкуров в послании Народному собранию республики.

"В настоящее время мы прорабатываем вопрос строительства в рамках национального проекта "Демография" республиканского реабилитационного центра для инвалидов на 250 мест в районе сельском поселении Али-Юрт", - сказал Евкуров.

По его словам, планируется включить в нацпроект создание центров соцобслуживания пожилых людей.

"Также [планируется создание] пяти комплексных однотипных центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов вместимостью 50 мест и стационарного корпуса на 50 коек социально-оздоровительного центра граждан пожилого возраста и инвалидов "Дом ветеранов" в сельском поселении Сурхахи", - сказал глава региона.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.