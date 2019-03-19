В Воронежской области создадут центры повышения мастерства педагогов

ВОРОНЕЖ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Воронежской области к концу 2019 года планируют в рамках нацпроекта "Образование" создать три центра повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также центр оценки их квалификации. Из федерального бюджета для этого выделят около 350 млн рублей, сообщила ТАСС представитель регионального департамента образования, науки и молодежной политики Людмила Сиволдаева.

"В 2019 году в Воронежской области будут созданы центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в Борисоглебске, Бутурлиновке, Россоши. Также будет создан центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. На создание центров область получит из федерального бюджета 347 млн рублей", - сказала Сиволдаева.

Она уточнила, что центры будут созданы по федеральному проекту "Учитель будущего" в рамках нацпроекта "Образование" для повышения квалификации педагогических работников, в том числе с использованием современных цифровых технологий.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

В Воронежской области в рамках этого нацпроекта реализуют восемь региональных проектов, в том числе "Успех каждого ребенка", "Современная школа", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Новые возможности для каждого" и "Поддержка семей, имеющих детей".