Магнитогорский меткомбинат инвестирует 5,5 млрд руб. в программу "Чистая вода"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) планирует направить порядка 5,5 млрд рублей на реализацию программы "Чистая вода" (входит в нацпроект "Экология"). К 2020 году компания рассчитывает полностью исключить сбросы в Магнитогорское водохранилище за счет реконструкции системы водоснабжения, следует из презентации, которой располагает ТАСС.

Проект "Чистая вода" предполагает обеспечение качественной питьевой водой 99% городского населения страны. Его будут реализовывать 83 региона РФ.

"Инвестиции в водоохранные мероприятия составят 5,5 млрд рублей. Ключевым проектом данного направления является реконструкция системы оборотного водоснабжения ММК, включающая строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища", - говорится в материалах.

Уточняется, что "инвестиции по снижению и предотвращению сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, а также реконструкция системы оборотного водоснабжения позволят комбинату в скором будущем перейти на замкнутую систему, что к 2020 году полностью исключит сбросы в Магнитогорское водохранилище".

ММК планирует провести реконструкцию системы водоотведения структур, ведущих добычу полезных ископаемых, озеленение берегов Магнитогорского водохранилища и запуск в его воды мальков сазана.

В нацпроект входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).