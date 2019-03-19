На Урале началось переобучение людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Пилотная программа по переобучению людей предпенсионного возраста по стандартам WorldSkills начала работать в Свердловской области. На первом этапе в ней примет участие более 400 человек, сообщается во вторник в сообщении департамента информационной политики региона.

"Екатеринбург стал пилотной площадкой для программы профессиональной "перезагрузки" по стандартам WorldSkills для россиян предпенсионного возраста. <…> В первом этапе принимают участие более 400 человек со всей России. Им представлен выбор из 39 программ по 27 компетенциям. Ожидается, что в апреле список компетенций будет расширен до 116, программа реализуется в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники проекта могут освоить специальности мехатроника, промышленный дизайн, виртуальный мерчендайзинг и другие. График обучения выбирает сам обучающийся, возможен формат удаленного обучения, но лишь по некоторым компетенциям. По итогам учебы каждый участник, помимо документа об обучении, дополнительно получит "Скиллс Паспорт". Это сертификат актуальных профессиональных умений человека.

По данным департамента, программа является бесплатной для россиян и рассчитана на период до 2024 года. "Люди в возрасте с активной жизненной позицией вполне могут их освоить, причем, в соответствии со всеми международными требованиями, что, конечно, является несомненным плюсом для работодателей", - приводит департамент слова генерального директора союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберта Уразова.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, а также приведение организаций социального облуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.