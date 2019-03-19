В Саратовской области приобретут 26 автомобилей для адресной помощи инвалидам в 2019 году

САРАТОВ, 19 марта. /ТАСС/. Автопарк службы "Мобильная бригада" в Саратовской области, которая оказывает помощь инвалидам, планируют пополнить в 2019 году 26-ю автомобилями. Средства на их приобретение будут направлены за счет национального проекта "Демография", сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"В 2019 году в рамках нацпроекта планируется приобрести 26 машин для модернизации службы "Мобильная бригада". Автомобили будут оснащены электроподъемником и специальным местом для перевозки инвалидов-колясочников, чтобы при необходимости можно было доставлять пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями в специализированные медицинские учреждения, а также для проведения диспансеризации", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства, "Мобильные бригады" состоят из специалистов, которые оказывают инвалидам адресную помощь. В составах бригад входят социальные и медицинские работники, юристы, представители Пенсионного фонда, волонтеры разных возрастов, в том числе "серебряные". По данным пресс- службы, такие бригады работают во всех районах области, ежегодно их услугами пользуются более 20 тысяч человек, и спрос на услуги мобильных специалистов постоянно растет.

В министерстве добавили, что на данные цели в 2019 году предусмотрено порядка 53 млн рублей.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководитель проекта - глава Минтруда Максим Топилин.