В Пензенской области направят 36 млн рублей на поддержку социального предпринимательства

ПЕНЗА, 19 марта. /ТАСС/. Власти Пензенской области направят 36 млн рублей в 2019 году на субсидирование затрат социальных предпринимателей. Об этом сообщил во вторник глава региона Иван Белозерцев, выступая с инвестиционным посланием в Пензе.

5 марта Госдума приняла в первом чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства. Он направлен на реализацию Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России до 2030 года, федерального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", входящего в национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Особое внимание нам необходимо уделить социальному предпринимательству. Поручаю увеличить в этом году до 36 млн рублей финансирование субсидий предпринимателям, оказывающим поддержку инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации", - отметил Белозерцев.

Он подчеркнул, что региональные и муниципальные власти должны консолидировать усилия при поддержке социального предпринимательства в регионе.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, а также популяризации предпринимательства.