Северная Осетия планирует подать заявку на участие в нацпроекте "Цифровая экономика"

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют подать заявку на участие в нацпроекте "Цифровая экономика". Об этом ТАСС сообщил руководитель управления республики по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

"Северная Осетия планирует подавать заявку на участие в нацпроекте "Цифровая экономика", в рамках которой может быть оказана поддержка региональных проектов развития цифровой экономики для оказания поддержки на федеральном уровне. В частности, нами разработан проект по подключению более 700 объектов к высокоскоростному интернету", - сказал Салбиев.

Объекты отобраны по всей республике, включая высокогорные местности - это все школы, больницы, пункты полиции, Росгвардии и др. В настоящее время республика ждет официального старта на прием заявок по участию в нацпроекте. Регион будет подавать проекты в сфере транспорта, образования, здравоохранения и промышленности.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей (в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета, около 535 млрд рублей - из внебюджетных источников). В рамках нацпроекта также заложены альтернативные источники финансирования, за счет которых может быть привлечено около 202,8 млрд рублей.