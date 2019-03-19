На строительство и ремонт дорог на Ямале направят более 19 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) направят 19 млрд 651 млн рублей на реализацию в регионе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года. Такие данные озвучил во вторник на совещании директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента.

"Общий объем финансирования [проекта] до 2024 года - 19 млрд 651 млн рублей, федеральный бюджет предусматривает 652 млн 700 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается на сайте департамента, в ходе реализации проекта планируется построить 110 км, отремонтировать 82,2 км, провести капитальный ремонт 45,1 км и реконструировать 7 км дорог. Объекты выбраны с учетом данных диагностики автомобильных дорог, межремонтных и гарантийных сроков, наличия проектно-сметной документации и положительного заключения государственной экспертизы. Кроме того, в проекте учтены маршруты движения пассажирского автотранспорта для снижения доли дорог, работающих в режиме перегрузки.

До 2024 года власти Ямала намерены довести протяженность автодорог, соответствующих нормативным требованиям с 66,1% до 67,7%. Работы будут вестись на 11 участках автодороги "Сургут-Салехард", на дорогах "Ноябрьск - Вынгапуровский", "Тарко-Сале - Пурпе", "Лабытнанги - Харп" и на подъезде к городу Ноябрьск.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, федеральный бюджет направит более 440 млрд рублей.