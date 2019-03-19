Власти Мордовии планируют обеспечить качественной водой 92,5% жителей региона к 2024 году

САРАНСК, 19 марта. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают обеспечить качественной питьевой водой 92,5% населения республики к 2024 году в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", входящего в нацпроект "Экология". На эти цели из федерального бюджета будет направлено 820 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба главы республики Владимира Волкова.

Проект "Чистая вода" предполагает обеспечение качественной питьевой водой 99% городского населения страны. Его будут реализовывать 83 региона РФ.

"До 2024 года минимум 92,5% жителей Мордовии должны быть обеспечены качественной питьевой водой. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 820 млн рублей в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода", - цитирует пресс-служба главу республики.

Средства направят на строительство и реконструкцию сетей водоснабжения, уточнили в ведомстве. По словам Волкова, в рамках подготовки к чемпионату мира в республике уже удалось построить более 200 км сетей водоснабжения, 51 км водопроводных сетей в шести пригородных селах Саранска построили за счет государственного частного партнерства. В настоящее время завешается строительство второго этапа водозаборного узла в Чамзинке. Параллельно власти Мордовии намерены "воспитывать у населения культуру потребления и сбережения ресурсов".

"Перезагрузка ЖКХ невозможна без разумной самодисциплины потребителей, с успешным решением этих и многих других задач связано дальнейшее укрепление системы ЖКХ республики, улучшение экологической ситуации", - отметил Волков.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).