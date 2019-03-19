Власти моногородов предложили объединить меры их поддержки в отдельный нацпроект

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Представители моногородов в ходе парламентских слушаний предложили объединить программу комплексной поддержки в отдельный нацпроект. Об этом во вторник сообщила глава Фонда развития моногородов (Моногорода.рф) Ирина Макиева.

Программа "Комплексное развитие моногородов" действовала с 2016 по 2018 год. Она была направлена на диверсификацию экономики городов, улучшение городской среды, внедрение дополнительных мер поддержки для населения. Сейчас фонд совместно с Минэкономразвития прорабатывает проект программы на 2019-2024 годы.

"Первый вариант [реализации нацпроектов в моногородах] по итогам обсуждений - это обращение к президенту с просьбой о внесении изменений в 204-й указ (о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года - прим. ТАСС). Города говорят о программе поддержки моногородов. По их словам, это готовый отдельный национальный проект", - сказала Макиева журналистам по итогам парламентских слушаний по реализации нацпроектов в моногородах.

Она добавила, что сегодня развитие моногородов не является программой или проектом. Отдельные мероприятия предусмотрены в нацпроектах, посвященных малому и среднему предпринимательству, здравоохранению, безопасным и качественным дорогам. По словам Макиевой, они не решают всех проблем монопрофильных городов. Глава фонда отметила, что отдельный нацпроект позволит сосредоточить в моногородах все 12 направлений работы.

Макиева пояснила, что в качестве второго варианта участники дискуссии предложили сохранить программу развития моногородов как федеральную. В этом случае в проект программы предполагается включить аналитический блок по нацпроектам, чтобы видеть "место, роль и поддержку моногородов в реализации национальных приоритетов".

"И третий вариант моногородов - это взять все нацпроекты и в каждом установить квоту: не менее 10% всех средств, которые идут на отдельные нацпроекты, закрепить за моногородами <…> Справедливо, наверное, если в моногородах проживает 10% населения, чтобы 10% всех средств, которые шли на нацпроекты, были направлены именно в эти города", - сказала Макиева.