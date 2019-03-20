Строительство зданий для технопарка "Русский" планируется начать в 2020 году

Ранее сообщалось, что, согласно поручениям президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума, разрабатывается концепция строительства отдельного комплекса зданий технопарка. В соответствии с майским указом президента был разработан нацпроект "Наука", согласно которому в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

ВЛАДИВОСТОК, 20 марта. /ТАСС/. Строительство отдельного комплекса зданий для технопарка "Русский", который сейчас располагается на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС директор технопарка Дмитрий Боровиков.

"Прогноз сейчас следующий: летом должно начаться проектирование, как правило, это длится порядка шести месяцев - это достаточно сложный объект. В следующем году должно начаться строительство. Университет подготовил базовую концепцию технопарка, предложил первичные характеристики. Я думаю, к 2022 году можно ожидать появления первых зданий, если все пойдет в хорошем темпе", - рассказал Боровиков.

Он уточнил, что технопарк - это прежде всего площадка для коммуникаций всех заинтересованных сторон, и он уже работает: есть команда, резиденты, инфраструктура, помещения, в которых технопарк ведет деятельность. Здания, о строительстве которых идет речь, планируются как комплексный проект, где кроме офисных помещений и производственных площадок должна быть социальная инфраструктура: места для досуга, для учебы детей.

"Сейчас мы делаем все, чтобы в ближайшие два года здесь появилась "кипящая жизнь", потом мы "упремся" в нехватку пространства, потому как инфраструктуре развиваться негде. Именно поэтому сейчас мы занимаемся проектированием "большого" технопарка на острове Русский рядом с университетом, чтобы обеспечить инфраструктурой и внешние компании, у которых уже сформированы запросы. Сейчас, на этапе написания технического задания на проектирование, важно четко сформулировать, что там должно быть", - рассказал директор технопарка.

О технопарке

Технопарк создан на острове Русском в 2017 году, на данный момент он насчитывает 65 резидентов. По словам Дмитрия Боровикова, технопарк не гонится за количеством. Сейчас в технопарке проходит набор в первый Акселератор, где существующие или новые наиболее перспективные проекты с помощью команды технопарка продемонстрируют за три месяца кратный рост бизнеса.

Резидентами технопарка становятся компании, которые разрабатывают и продвигают на отечественном и азиатском рынках высокотехнологичные продукты в сферах робототехники, экологического строительства, биомедицины и биоинженерии, технологий искусственного интеллекта и виртуальной реальности. При технопарке работает несколько проектных офисов крупных технологических партнеров технопарка. Среди них - один из лидеров российского рынка цифровой техники компания DNS, компания "Инсистемс", Сбербанк.