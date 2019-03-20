Медучреждения Сахалина в 2019 году получат доступ к высокоскоростному интернету

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Поликлиники и больницы всех районов Сахалинской области в этом году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" будут обеспечены широкополосным интернетом. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко на заседании островного правительства.

"Обеспечим все районы и поликлиники широкополосным интернетом в этом году. Ни в одном городе РФ эта задача не решена, а у нас она будет решена в этом году", - заявил глава региона.

По словам Лимаренко, уже на сегодняшний день в области вопрос обеспечения медицинских учреждений высокоскоростным интернетом закрыт на 90%.

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.