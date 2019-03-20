Центр поддержки экспорта в Приамурье получит 58 млн рублей на услуги предпринимателям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 марта. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта в Амурской области получит в 2019 году 58 млн рублей в рамках национального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства". Все средства предназначены для оказания услуг малым и средним предпринимателям с целью продвижения их товаров и услуг на иностранные рынки. Об этом в среду сообщила ТАСС руководитель центра Ирина Палаева.

Центры поддержки экспорта создаются в регионах страны по проекту "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", всего в России их уже 76. На Дальнем Востоке первые центры появились в 2012 году во Владивостоке и Хабаровске, а в прошлом году открыты на Камчатке и Сахалине, в Якутии и Амурской области. Все они входят в общую государственную систему поддержки экспорта. Работая с Российским экспортным центром, центры оказывают услуги предпринимателям, исходя из установленного им стандарта. Средства на оказание услуг выделяются из федерального бюджета.

"В 2019 году на услуги для предпринимателей для центра развития экспорта в Амурской области из федерального бюджета планируется направить 58 млн рублей", - сказала Палаева. Она также отметила, что в прошлом году на эти цели, с учетом того, что центр начал работать во второй половине года - со 2 августа, - было выделено 12 млн рублей. "На средства, которые выделяются нам из федерального бюджета, мы оказываем услуги представителями малого и среднего бизнеса по продвижению их продукции на экспорт. Согласно установленному стандарту, в перечне 16 услуг", - уточнила руководитель.

По ее словам, наибольшей популярностью среди услуг центра у предпринимателей области пользуются консультации по вопросам внешнеэкономической деятельности с привлечением экспертов, подготовка с привлечением подрядчиков презентационных материалов (фотографирование и изготовление видеороликов) на иностранных языках, создание сайтов компаний на иностранных языках, а также размещение информации о предпринимателе и его продукции на электронных площадках. Очень популярна и услуга по организации участия компаний в международных выставках в России и за рубежом, потому что она позволяет снизить расходы не менее, чем в пять раз на участие в таких мероприятиях.

Всего за полгода работы в центр поступило 310 заявок представителей малого и среднего бизнеса Приамурья. В итоге заключено 22 контракта по поставке продукции на экспорт в общей сумме на $3 млн. То есть небольшой вклад в общий экспорт региона, который в 2018 составил $369 млн, центр уже сделал.