На Ставрополье до 2024 года проведут цифровизацию всех школ и больниц

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Региональные проекты по четырем направлениям национальной программы "Цифровая экономика РФ" позволят до 2024 года обеспечить широкополосным доступом в интернет все школы, сельские медучреждения и органы власти Ставрополья, сообщил в среду ТАСС министр энергетики, промышленности и связи края Виталий Хоценко.

"Реализуются четыре региональных проекта, которые создадут в крае устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру. <…> Если сейчас доля подключенных государственных образовательных организаций составляет 0,77%, а органов госвласти - 18,82%, то до 2024 года будут подключены все 100%, и все фельдшерско-акушерские пункты в селах", - сказал он.

Министр добавил, что по плану к 2024 году широкополосный доступ к интернету должны получить также 100% домохозяйств (сегодня их 75%).

Повсеместный охват

По словам Хоценко, региональный проект "Информационная инфраструктура", который также входит в нацпроект, предполагает создание устойчивой и безопасной информационно- телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств. Точки доступа к интернету с использованием оптоволокна будут построены в 136 селах, где проживает не более 500 человек и в 150 селах с населением до 1 тысячи человек. Также планируется подключить 230 больниц и 306 фельдшерско- акушерских пунктов, там будут внедрять технологии телемедицины.

По проекту "Информационная безопасность" намечено значительно усилить защиту компьютерных сетей органов власти края против компьютерных атак, а долю используемого импортного программного обеспечения снизить до 10%. Краевой проект "Цифровые технологии" предлагает комплексную систему финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений. А благодаря проекту "Цифровое государственное управление" доля взаимодействий в цифровом виде граждан и коммерческих организаций с органами власти увеличится с 10% до 70%. "Также доля внутреннего электронного документооборота органов власти вырастет с 5% до 90% ", - отметил министр.

Достигнутый эффект

По словам Хоценко, переход на централизованное обслуживание ИТ-инфраструктуры органов власти и полную централизацию закупок в этой сфере начался в крае с 2017 года. Уже создан целый ряд централизованных сервисов на базе казенного учреждения "Краевой центр информационных технологий". "Переход на централизованное обслуживание позволил сократить численность госслужащих в крае", - отмечает он.

В 2018 году проект централизации ИТ-инфраструктуры органов власти края был заявлен на конкурс, проводимый в рамках ежегодного Всероссийского форума проектов региональной и муниципальной информатизации ПРОФ-IT 2018 и вошел в состав призеров в номинации "Лучший проект в сфере развития цифровой инфраструктуры".

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.