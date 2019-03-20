В нацпроекте по увеличению производительности труда примут участие 98 алтайских компаний

БАРНАУЛ, 20 марта. /ТАСС/. Алтайский край примет участие в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". В него вошли 98 предприятий региона с выручкой от 400 млн рублей, сообщил в среду журналистам заместитель председателя правительства, министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев.

"В проект входят наши предприятия, выручка которых превышает 400 млн рублей, <...> мы говорим про 98 предприятий. В этом году такую работу мы планируем провести вместе с 21 предприятием с помощью наших коллег из Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК - оператор национального проекта - прим. ТАСС)", - сказал он.

По словам Дитятева, в регионе при партнерстве с ФЦК будет создан свой центр компетенций, который поможет при реализации нацпроекта внедрять системы бережливого производства. Также предусматривается учеба менеджмента компаний, в перспективе предполагается привлекать к участию в нацпроекте средние предприятия.

Для предприятий-участников напроекта будет задействовано льготное финансирование Фонда развития промышленности (ФРП) - кредит на 50-300 млн рублей под 1% сроком на 5 лет.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Ключевой целью нацпроекта является ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году. На реализацию инициативы планируется направить 52,1 млрд рублей.